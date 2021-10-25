В Армении сократят новогодние праздники ради экономического роста?

Сокращение новогодних праздников повысит производительность в экономике и поможет росту ВВП. Об этом в парламенте Армении заявил министр экономики Ваан Керобян, представляя проект изменений в законе "О праздниках и памятных датах", по которому предлагается сократить новогодние праздники.

Минэкономики предлагает сократить до 31 декабря и 1 января новогодние праздники, а также 6 января отмечать как Рождество.

По словам Керобяна, лишние четыре дня работы позволят создать дополнительный объем товаров и услуг.

Ранее проект обсуждался еще в правительстве Карена Карапетяна, в 2017 году, но предыдущая подобная попытка при прежней власти провалилась.