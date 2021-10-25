Умер «корейский Горбачев»

В Сеуле в возрасте 88 лет скончался бывший президент Южной Кореи генерал Ро Тхэ У, сообщают местные СМИ.

Ро был избран президентом страны в 1988 году и занимал этот пост до 1993 года. Во время его правления в стране прошли Летние Олимпийские игры, введена минимальная зарплата, комендантский час и вето на выезд из страны. Тем не менее во время 5-летнего срока президентства Ро число политзаключенных в стране увеличилось втрое.

В 1993 году Ро Тхэ У был арестован по обвинению в коррупции и осужден на 22 года. Спустя 5 лет его амнистировали.

За реформы в своей стране и желание изменить государственный строй Ро Тхэ У получил прозвище «корейский Горбачев».