Накануне научно-медицинский совет Минздрава рекомендовал входящим в группу риска беременным женщинам (старше 35 лет, страдающим ожирением, диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек и печени, заболеваниями аутоиммунной системы) после 12 недель беременности привиться вакциной mRNT Pfizer (Comirnaty) на основании их письменного согласия.

В аккаунты Министерства здравоохранения Азербайджана в соцсетях поступает много вопросов относительно вакцинации от COVID-19 беременных.

- Какое влияние оказывает коронавирус на беременных?

- Беременность - это период, когда физиологически ослабевает иммунная система. По этой причине любое бактериальное или вирусное заболевание у беременных протекает тяжелее, и COVID-19 не исключение. Хотя беременные менее подвержены заражению COVID-19, чем другие группы населения, однако исследования показывают, что коронавирус является фактором риска более серьезных осложнений при беременности. У женщин с ожирением, диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек и печени, а также заболеваниями аутоиммунной системы риск осложнений при беременности повышается.

Исследование с участием 2 130 женщин из 18 стран показало, что женщины с COVID-19 имеют более высокий риск материнской смерти, преэклампсии и преждевременных родов.

Беременные женщины с хроническими заболеваниями имеют более высокий риск серьезных осложнений при COVID-19. В отчете, опубликованном 11 августа 2021 года Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), говорится, что число беременных женщин, инфицированных COVID-19, за последние месяцы увеличилось. Дельта-вариант более заразен, и беременные имеют более высокий риск серьезных заболеваний, однако низкие показатели вакцинации, ввиду нерешительности и опасений, считаются одной из основных причин этого роста.

- Может ли COVID-19 передаваться ребенку через грудное молоко?

- Исследования показывают, что COVID-19 не передается через грудное молоко. При грудном вскармливании вирус может передаваться только через дыхательные пути. По этой причине мы рекомендуем матерям, инфицированным COVID-19, при кормлении грудью использовать медицинскую маску и соблюдать респираторную гигиену.

- Научно-медицинский совет Министерства здравоохранения рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам вакцинироваться препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty) после 12-й недели беременности. В аккаунты Минздрава в социальных сетях поступает много вопросов по этому поводу. Один из них - почему беременным рекомендуется привиться вакциной после 12 недель беременности? Чем это объясняется?

- Это объясняется тем, что 12-я неделя – полное завершение органогенеза. То есть к 12-й неделе процесс формирования органов ребенка в утробе матери завершается. Следующий этап - это этап развития и роста сформированных органов. Первые 12 недель беременности являются опасным этапом, если подвергаться воздействию каких-либо последствий. По этой причине рекомендуемый период вакцинации - после 12-й недели беременности.

Доказательства действенности, эффективности и уровня защиты вакцин от COVID-19 регулярно проверяются ВОЗ и регулирующими органами Великобритании, США, Канады и Европы. Согласно рекомендациям ВОЗ, беременные женщины могут прививаться от COVID-19 во всех случаях, когда преимущества вакцинации беременной перевешивают ее потенциальные риски.

Результаты клинических испытаний и данные, полученные после введения вакцины COVID-19, показали, что вакцина не оказывает отрицательного влияния на беременность. Аналогичным образом опыт стран, в которых проводилась вакцинация беременных женщин, показал, что действенность вакцины для беременных женщин сопоставима с показателями ее эффективности у небеременных.

- Может ли вакцина COVID-19 вызвать бесплодие?

- Нет никаких доказательств того, что вакцина COVID-19 вызывает проблемы с бесплодием у женщин или мужчин и повреждает плаценту и плод. Женщины, которые планируют зачатие, могут привиться вакциной от COVID-19. Порой утверждается обратное, однако нет причин откладывать запланированную беременность

- Еще один часто задаваемый гражданами вопрос - каковы побочные эффекты вакцины от COVID-19 и что делать, если возникла серьезная реакция на вакцину?

- В целом побочные эффекты вакцин против COVID-19 в большинстве случаев носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. Наиболее частые побочные эффекты бывают в первые два дня после вакцинации. К типичным побочным эффектам относятся боль в месте инъекции, лихорадка, утомляемость, головные боли, боли в мышцах, озноб и диарея. Серьезные побочные эффекты, такие как аллергическая реакция или проблемы со свертыванием крови, очень редки. Могут также быть симптомы гриппа, ввиду того, что COVID-19 и грипп являются респираторными инфекциями. Поэтому следует посоветоваться с врачом.