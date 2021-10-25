Россия продолжает бить COVID-рекорды

В России зафиксирован новый антирекорд по случаям заражения и суточной смертности от COVID-19. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 36 446 случаев заражения и 1 106 летальных исходов, 26 973 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

Согласно данным оперативного штаба, предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован 23 октября: тогда за сутки скончались 1 075 пациентов.

Всего с момента начала эпидемии в России зарегистрировано 8 316 019 случаев COVID-19, скончались 232 775 человек, из больниц были выписаны 7 213 584 пациента.