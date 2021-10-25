Поступок иранки в Канаде вызвал большое недовольство в обществе. В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка проявляет шовинизм по отношению к филиппинке.

Так, иранка по имени Шагаег Мустафави хотела купить кофе в известной сети закусочных "Тим Хортонс". На просьбу продавца оплатить заказ заранее Ш.Мустафави стала выражать свое недовольство.

"Кто взял вас на работу в «Тим Хортонс»? Работа филиппинцев - убирать дома", – заявила иранка.

Жители Канады осудили проявление национализма и шовинизма со стороны иранской эмигрантки.