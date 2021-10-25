Доктор Комаровский будет лечить Саакашвили в тюрьме

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Гелхаури заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского внимательно следит за состоянием его здоровья в тюрьме.

Он также отметил, что вчера в 12-ю тюрьму в городе Рустави приехал голландский врач, а завтра прибудет известный украинский доктор Комаровский.

Гелхаури добавил, что состояние здоровья экс-президента «вызывает беспокойство».



Напомним, что вчера личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние экс-президента может ухудшиться в любой момент. По его словам, Саакашвили отказывается лечь в тюремную больницу.