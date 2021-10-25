Почему евреи в США скрывают свою национальность?

Согласно результатам проведенного представителями американского еврейского комитета опроса, четверо из десяти евреев, проживающих на территории США, скрывают свою национальность, сообщает израильское издание "Детали".

Причиной сокрытия национальности является то, что каждый четвертый еврей в США стал жертвой антисемитизма.

Не менее 12% опрошенных евреев сообщили, что стали жертвами антисемитских высказываний в интернете. 22% опрошенных признались, что изменили свои привычки из-за опасений антисемитских нападок, а 17% – рассказали, что на волне растущего антисемитизма перестали посещать определенные места.