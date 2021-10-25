Кто встанет на защиту прав человека в Армении?
Армянские власти интенсивно занимаются поиском удобного для них кандидата на должность защитника прав человека, сообщают армянские СМИ.
В частности, как отмечается, речь идет о таком кандидате, который будет покорным исполнителем. Сообщается, что в кулуарах власти уже состоялось несколько обсуждений и муссируются разные имена, однако консенсус пока не достигнут. Среди вероятных кандидатов на пост защитника прав человека немало так называемых «соросовцев», услугами которых за последние три года часто пользовались действующие власти Армении.
«Самым желательным кандидатом для Никола Пашиняна является руководитель общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян», - отмечают армянские издания.