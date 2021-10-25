В Оперативное управление поступила информация о том, что на территории поселка Бадамбар хранится большое количество безакцизной алкогольной продукции, часть из которых реализуется на машине марки Daewoo Damas.

В ходе досмотра автомобиля в его салоне было обнаружено 82 бутылки различных алкогольных напитков. Обыски продолжились на жилых участках территории поселка, где было обнаружено 1443 бутылки безакцизных алкогольных напитков и 100 коробок сигарет Davidoff gold slims.

Общая стоимость обнаруженных сигарет и алкогольных напитков составляет 48502 манатов.