Очередное противостояние соратников Пашиняна и оппозиции в парламенте Армении видео
Депутата от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна лишили слова и удалили с трибуны парламента Армении, сообщают армянские СМИ.
Поводом стали слова Манукяна о том, что власти в Армении «изменники».
Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян призвал не нарушать правил этики. Препирательство между парламентариями завершилось тем, что Рубинян распорядился отключить микрофон и попросил Манукяна покинуть трибуну парламента.
Когда Манукян отказался уйти, вице-спикер попросил помощи у сотрудников безопасности и прервал заседание на 20 минут.