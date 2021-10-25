Угроза обрушения здания в Баку: ограничено движение на дороге

Из-за возникшей угрозы обрушения непригодного для эксплуатации полуразрушенного здания, расположенного в Наримановском районе Баку с 21:30 26 октября будет ограничено движение автомобилей и общественного транспорта на дополнительной дороге от проспекта Гейдара Алиева до улицы А.Нейматуллы, сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Баку.

Согласно сообщению, на основании соответствующих документов предусмотрен снос здания. И потому будет ограничено движение транспортных средств на второстепенной полосе движения по улице А.Нейматулла от пересечения с проспектом Гейдара Алиева, внесено изменение в схему движения автобусов.

В связи с этим Государственная дорожная полиция Баку призывает всех участников движения (пешеходов, водителей автомобилей, пассажиров), принимая во внимание вышеуказанное, для обеспечения безопасности движения до полного завершения работ по сносу использовать альтернативные маршруты.