Решение нидерландского суда: скифское золото принадлежит Украине

Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото – коллекцию археологических объектов, которая находится в Нидерландах с 2013 года, сообщает РИА Новости.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Киеву коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма. Но с этим решением не согласились крымские музеи, из экспозиций которых создали эту коллекцию.

Бюрократический спор о взаимоотношениях между музеями и министерствами разных стран за эти годы превратился в ожесточенную политическую баталию, в которой приняли участие Украина и Россия.