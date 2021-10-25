Решение нидерландского суда: скифское золото принадлежит Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото – коллекцию археологических объектов, которая находится в Нидерландах с 2013 года, сообщает РИА Новости.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Киеву коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма. Но с этим решением не согласились крымские музеи, из экспозиций которых создали эту коллекцию.
Бюрократический спор о взаимоотношениях между музеями и министерствами разных стран за эти годы превратился в ожесточенную политическую баталию, в которой приняли участие Украина и Россия.
Напомним, история началась летом 2013 года, когда из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция в составе 584 экспонатов.
В начале февраля 2014 года, согласно подписанному контракту, экспонаты были перевезены в Амстердам, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Здесь выставка пережила смену власти на Украине, а затем и не признанную ни Украиной, ни Нидерландами аннексию Крыма.
В марте 2014 года бывший украинский вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Александр Сыч заявил, что Россия намерена вывезти экспонаты крымских музеев, пребывающие на выставках за пределами Украины, в петербургский Эрмитаж.