ООН обеспокоена смертными казнями в Иране

В 2020 году в Иране были казнены 250 человек, 4 из которых были несовершеннолетними. Об этом на заседании Комитета по правам человека Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил специальный докладчик организации по правам человека Джавид Рахман, сообщает Anadolu.

По его словам, применение властями Ирана смертной казни остается на тревожном уровне.

«Всего в прошлом году в Иране казнено свыше 250 заключенных, в том числе 4 несовершеннолетних. С начала 2021 года тайно казнены 230 человек, в том числе 9 женщин и один ребенок», - подчеркнул Рахман.