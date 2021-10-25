Совместные пакистано-турецкие военные учения видео
В Пакистане продолжаются военные учения ACES Meet 2021-22, сообщает издание thenews.com.pk. В учениях участвуют ВВС Пакистана и Турции. В качестве наблюдателей приглашены ВВС Великобритании и Узбекистана.
Целью учений является отработка тактики, повышение боевого потенциала и укрепление оперативной совместимости участвующих военно-воздушных сил в интегрированной среде на основе предполагаемых сценариев.
Оперативную авиабазу, где проходят учения, посетил начальник штаба ВВС Пакистана маршал авиации Захир Ахмед Бабар Сидху.
Начальник штаба сказал, что учения ACES meet 2021 уникальны, поскольку участвующие военно-воздушные силы обладают обширным опытом боевых действий, будь то в области борьбы с терроризмом или комбинированных полетов. Он также добавил, что с каждым годом пакистано-турецкая дружба становится все крепче и крепче.