Зеленский пообещал вернуть Крым после скифского золота
Владимир Зеленский, комментируя решение амстердамского суда вернуть скифское золото Украине, заявил, что его страна всегда возвращает свое, сообщает "Европейская правда".
По словам украинского лидера, страна сначала вернет скифское золото, а затем и Крым.
Также Зеленский поблагодарил Нидерланды за «справедливое решение», а свою команду - «за результат».
Напомним, история со скифским золотом началась летом 2013 года, когда из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция в составе 584 экспонатов.
В начале февраля 2014 года, согласно подписанному контракту, экспонаты были перевезены в Амстердам, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Здесь выставка пережила смену власти на Украине, а затем и не признанную ни Украиной, ни Нидерландами аннексию Крыма.