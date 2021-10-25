В Москве убит полковник полиции, расследовавший громкое дело
Экс-замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрей Новосельцев убит в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В бане в садовом товариществе "Родни" в Новой Москве найден убитым мужчина 1953 года рождения", - сказал собеседник агентства.
У мужчины колото-резаные раны. Погибший - бывший заместитель начальника ГУЭБ МВД России Андрей Новосельцев. На месте работает следственно-оперативная группа.
Андрей Новосельцев долгое время считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. В частности, он возглавлял штаб по расследованию заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Уже после отставки Новосельцев возглавлял фонд "Православный мир", был близок к Патриарху Алексию Второму и негласно отвечал за службу безопасности РПЦ. Версия о связи преступления со старыми делами Новосельцева также проверяется, сообщает "МК".