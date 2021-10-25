Алиев и Эрдоган заложили фундамент Зангезурского коридора фото
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша.
АзерТАдж сообщает, что затем главы государств заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд (Зангезурский коридор).
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав государств о проделанной работе.