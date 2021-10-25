По всему Ирану закрылись автозаправки

Министерство нефти Ирана признало, что во вторник, 26 октября, по всему Ирану прекратились продажи топлива на заправочных станциях по государственным смарт-картам.

Израильские СМИ сообщают, что за проблемой стоит возможная кибератака. В одной из таких станций в городе Исфахан на табло появилась надпись «Хаменеи, где наш бензин?», что также подтверждает версию взлома.