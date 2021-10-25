Лукашенко о переброске польских танков к границе: негодяи крайние
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на переброску Польшей танков Leopard к белорусской границе, передает «Спутник Беларусь».
«Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь», - возмутился Лукашенко, говоря о ситуации.
Отметим, что накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о переброске в Бяла-Подляску на польско-белорусской границе танковых подразделений.
Таким образом, польская военная группировка на границе составит 10 тысяч человек, не считая пограничников.
Как заявили в ведомстве, целью нахождения войск на границе двух стран является помощь в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.