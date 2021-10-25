При реализации программы самозанятости, осуществляемой Государственным агентством по трудоустройству при Министерстве труда и социальной защиты населения, предпочтение отдается уязвимым группам населения, в том числе инвалидам.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что за прошедший период этого года в программу были вовлечены около 1 300 инвалидов. Для них были организованы тренинги, на которых они получили знания и навыки по организации и управлению малым бизнесом. Обеспеченные в рамках программы товарами и материалами по выбранным сферам, они создали свои хозяйства.

В настоящее время продолжается работа по реализации программы самозанятости, привлечению к программе безработных, особенно из уязвимых групп, организации обучения для них.