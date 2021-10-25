Миллиардер Безос строит свою космическую станцию

Компании американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться в коммерческих целях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Blue Origin.

Сообщается, что станция под названием "Орбитальный риф" (Orbital Reef), которую планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года, будет располагаться на низкой околоземной орбите.