Миллиардер Безос строит свою космическую станцию
Компании американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться в коммерческих целях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Blue Origin.
Сообщается, что станция под названием "Орбитальный риф" (Orbital Reef), которую планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года, будет располагаться на низкой околоземной орбите.
Предполагается, что станция будет действовать как "многофункциональный бизнес-парк" для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании.
«Орбитальный риф» будет почти такой же большой, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек», - говорится в сообщении.