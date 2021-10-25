Бизнесмены со всего мира едут в Азербайджан

Программа мероприятия предусматривает проведение ряда панелей на различные темы, в которых примут участие известные бизнесмены из Канады, Европы, США, России, Северной Африки и с Ближнего Востока.

В Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием свыше тысячи бизнесменов и инвесторов из ряда стран, из них 500 - из Турции. Форум организован Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) при сотрудничестве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана. Об этом сообщает Anadolu.

25-й Международный форум IBF организован в Баку с целью привлечения внимания к торговому и инвестиционному потенциалу Азербайджана. Планируются встречи представителей отдельных отраслей экономики для обсуждения преимуществ в сфере продуктов питания, сельского хозяйства, животноводства, туризма, энергетики, строительства и здравоохранения. В рамках форума будут организованы презентации и посещение заводов, участники смогут лично наблюдать за процессом производства.

Председатель Международного бизнес-форума (IBF) Эрол Ярар рассказал, что для участия в нем в Азербайджан отправятся 500 турецких предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных сферах. «Карабах имеет очень важный сельскохозяйственный и горнодобывающий потенциал, который необходимо развивать. Поедут наши инвесторы, которые заинтересованы в этом вопросе», - сказал он.

Ярар отметил, что в Карабахе есть возможность реализации миллионных инвестиционных проектов: «Азербайджан обладает очень серьезным туристическим, медицинским и сельскохозяйственным потенциалом. Речь идет об увеличении объема внешней торговли между странами на 4-5 миллиардов долларов».