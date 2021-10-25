Арестованному Тонояну запретили видеться с родными

Служба национальной безопасности Армении отказалась от проведения товароведческой и взрывотехнической экспертизы по делу бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката бывшего главы оборонного ведомства Сергея Ованисяна.

По словам адвоката, следственный орган Армении пытается всячески избежать проведения экспертизы, поскольку в СНБ прекрасно понимают, что если она все же будет проведена, то непричастность Тонояна к покупке некачественных ракет будет доказана.

Сообщается, что Давиду Тонояну также запретили свидания и телефонные переговоры, причем ограничения распространяются и на близких родственников бывшего министра.

Напомним, 30 сентября суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Тонояна сроком на два месяца. В отношении экс-главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС.