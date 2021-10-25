Ильхам Алиев и Эрдоган заложили фундамент агропарка в Зангилане фото; обновлено

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент агропарка в Зангиланском районе.