Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев представляет видеоролики о впечатлениях бывших вынужденных переселенцев, побывавших на освобожденных от оккупации территориях.

Очередной героиней проекта стала Умида Гасанова, которая в 1983 году родилась в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Гасанова рассказывает, что в детстве вместе с семьей была вынуждена бежать из Гадрута. Маленькая Умида тогда взяла с собой лишь любимую куклу.

Спустя 30 лет Умида Гасанова вернулась в родной Гадрут и привезла с собой ту самую куклу.