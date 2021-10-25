В Кишиневе открыли памятник солдатам, воевавшим за нацистов

В парке «Валя Морилор» в центральной части столицы Молдовы Кишиневе открыли памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне, сообщает «Спутник Молдова».

На памятнике, открытом румынским посольством с почестями и военным оркестром, есть надпись «К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии», то есть – в честь вторжения румынско-немецких войск.

Жители столицы утверждают, что нынешний памятник стоит на месте установленного еще в 1937 году монумента в честь 20-летия боев у Мэрэштъ в Первой мировой войне, в которой русские и румынские армии сражались против Германии.