Иран сначала предупредил, а потом атаковал американцев в Сирии подробности нападения
Ранее haqqin.az сообщал о ракетном обстреле американской военной базы в сирийском Эт-Танфе, где пересекается сирийская граница с Ираком и Иорданией. По имеющимся данным, на базу одновременно наносились удары БПЛА и ракетами, что привело к значительным разрушениям.
Телеканал Fox News опубликовал подробности нападения, совершенного 20 октября.
Согласно данным телеканала, удары были нанесены Ираном. Более того, Тегеран не скрывал своих намерений и дал Соединенным Штатам 24 часа на эвакуацию своих военнослужащих с территории военной базы, что позволило избежать жертв среди них.
Сообщается, что несмотря на то, что большая часть военнослужащих США была эвакуирована, на базе к моменту ударов оставалось до 20 американских военнослужащих, которые спрятались в специальных железобетонных укрытиях.
Associated Press также сообщило, что официальные лица США на условиях анонимности заявили, что за нападением на базу стоит Иран. Отмечается, что Тегеран предоставил ресурсы группе, которая осуществила атаку, но беспилотники взлетели не из Ирана. Как утверждается, в атаке участвовали пять БПЛА со взрывчаткой, которые наносили удары по частям базы, где находились как американцы, так и оппозиционные силы.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге назвал эту атаку “сложной, скоординированной и целенаправленной”, но отказался вдаваться в подробности. Кирби также не стал комментировать информацию о том, что американская сторона была заранее предупреждена о нападении.
«Защита наших войск за рубежом является первостепенной задачей для министра обороны Ллойда Остина. И если ответ на эту атаку будет в определенное время, в определенном месте, выбор за нами, и, конечно, мы не будем опережать принятие этого решения», - сказал представитель Пентагона.