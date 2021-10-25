Ранее haqqin.az сообщал о ракетном обстреле американской военной базы в сирийском Эт-Танфе, где пересекается сирийская граница с Ираком и Иорданией. По имеющимся данным, на базу одновременно наносились удары БПЛА и ракетами, что привело к значительным разрушениям.

Телеканал Fox News опубликовал подробности нападения, совершенного 20 октября.

Согласно данным телеканала, удары были нанесены Ираном. Более того, Тегеран не скрывал своих намерений и дал Соединенным Штатам 24 часа на эвакуацию своих военнослужащих с территории военной базы, что позволило избежать жертв среди них.

Сообщается, что несмотря на то, что большая часть военнослужащих США была эвакуирована, на базе к моменту ударов оставалось до 20 американских военнослужащих, которые спрятались в специальных железобетонных укрытиях.