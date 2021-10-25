Жители Джалилабада рассказали о своих проблемах из-за отсутствия газа

Производственное объединение «Азеригаз» организовало очередную, 23-ю акцию «Открытый микрофон».

«Передвижная приемная» была организована в Джалилабаде на улице Джавадхана. В результате многочисленных обращений, поступивших посредством соцсетей в адрес гендиректора «Азеригаз» Руслана Алиева от граждан, которые проживают в домах на этой улице, нынешняя акция была организована именно там.

Местные жители воспользовались возможностями акции «Открытый микрофон» и озвучили свои проблемы и предложения. Они рассказали, что из-за резкой смены погоды в последние дни и приближения зимнего сезона отсутствие газа создает для них большие проблемы. Возможностями, предоставленными «Передвижной приемной», воспользовались также граждане, проживающие на близлежащих территориях. Они рассказали о своих проблемах. Каждое обращение было зарегистрировано.