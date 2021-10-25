В России вводят комендантский час

Российский регион Хакасия вводит комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусной пандемией, сообщает РБК.

Как сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов, в период нерабочих дней в регионе вводится комендантский час с 22:00 до 06:00 по местному времени, а также приостанавливается движение общественного транспорта.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября на фоне осложнения ситуации с COVID-19.