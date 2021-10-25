Как сообщили в Министерстве обороны, в соответствии с указом президента Азербайджана осуществляется совместная работа инженерных войск с другими государственными структурами с целью обеспечения деятельности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кельбаджарском и Лачинском районах, в том числе восстановления инфраструктуры.

На азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации в результате Отечественной войны, продолжаются инженерные работы.

От населенного пункта Истису Кельбаджарского района до населенного пункта Минкенд Лачинского района, а также в других направлениях вдоль государственной границы построено более 580 км дорог с грунтовым покрытием. Также для безопасного передвижения войск в горных районах в зимние месяцы завершена разметка дорог и установка снежных заграждений.

В настоящий момент продолжаются необходимые меры, предпринимаемые с целью восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.