Меркель попросили еще немного побыть канцлером

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель оставаться на посту канцлера до формирования нового правительства.

В пресс-службе главы государства отметили, что такая просьба предусмотрена Конституцией.

В октябре Свободная демократическая партия Германии (СДПГ) допустила формирование правительства совместно с консервативным блоком Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Предположительно, партии договорятся о формировании коалиции до Рождества.

На выборах в сентябре с большим отрывом победила СДПГ, блок Меркель набрал всего 24%.