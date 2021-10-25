В Тегеране невиданная засуха

Столица Ирана страдает от самой сильной засухи за последние 50 лет, заявил чиновник по водным ресурсам Мохаммед Шахрияри, говоря о 97-процентном снижении ежемесячных осадков по сравнению с прошлым годом, сообщает ISNA.

«С 23 сентября в Тегеране выпало 0,4 миллиметра осадков. Для сравнения: за этот же период 2020 года показатель был 14,3 мм», - сказал Шахрияри.

По его словам, подземные и поверхностные воды находятся в критическом состоянии, и за последние 50 лет подобная засуха не наблюдалась.