Гутерриш предложил выделять развивающимся странам $100 млрд в год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, передает ТАСС.

"Чтобы достичь целей в области сохранения климата, мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов", - сказал он.

Гутерриш также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года и прекращение субсидирования добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.