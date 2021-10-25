Стало известно местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука

Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что смещенный с должности премьер-министр страны Абдалла Хамдук находится у него дома, передает РИА Новости.

"Премьер-министр находился у себя дома (под домашним арестом, – ред.), однако мы побоялись, что он может пострадать, поэтому теперь он у меня дома. Он в порядке, ведет обычную жизнь. Когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать, он сможет вернуться к себе домой", – сообщил аль-Бурхан журналистам.

Он добавил, что задержанных министров, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, отправят в суд, а остальных отпустят. По словам главнокомандующего ВС страны, политики были задержаны, потому что их посчитали угрозой для единства Судана.