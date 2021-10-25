Депутат Гудрат Гасангулиев предложил перенести столицу Азербайджана из Баку в Агдам

«Отсутствие рабочих мест в регионах, расположение большей части компаний и учебных заведений в Баку приводит к тому, что люди стекаются в столицу. Кроме этого, 72% всех транспортных средств в стране находятся в Баку, что приводит к многочисленным пробкам. Все это вновь актуализирует вопрос о переносе столицы», - заявил депутат в интервью haqqin.az .

Гудрат Гасангулиев добавил, что тема переноса столицы в разное время неоднократно поднималась различными политиками и общественными деятелями.

«Но все знают, что перенос столицы - это затратный процесс. Поэтому я предлагаю перенести столицу в Агдам. Город Агдам закладывается заново. В качестве «зеленого города» он будет соответствовать всем современным требованиям. И можно заложить город с населением в 150-200 тысяч человек», - сказал он.

Депутат считает, что Баку не подходит для роли столицы как из-за климата, так и из-за вопросов безопасности.

«Баку слишком перегружен, в нем уже невозможно перемещаться. Часть госструктур можно оставить здесь, а административные здания Милли Меджлиса, Администрации президента перенести в Агдам. Это выгодно как с точки зрения безопасности, так и скорейшего заселения Карабаха. В Агдаме благоприятный климат. Казахстан уже использовал подобный опыт, перенеся столицу из Алматы в Нурсултан. Считаю, что и мы можем последовать этому примеру», - сказал он.