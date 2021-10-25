Находящийся с визитом в Азербайджане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ильхаму Алиеву часы с изображением Хары бюльбюль. Наручные часы с изображением Хары бюльбюль – цветком, символизирующим Шушу, лидер братской страны вручил главе государства на встрече, состоявшейся после открытия Международного аэропорта Физули.

Президент Ильхам Алиев: «Благодарю вас. Подойдите, снимите поближе (обращается президент к фоторепортерам - haqqin). Мой дорогой брат подарил мне эти прекрасные часы с изображением Хары бюльбюль».

Реджеп Тайип Эрдоган: «Мы посетили Шушу. На часах изображен Хары бюльбюль, который является символом Шуши».

Президент Ильхам Алиев: «Да, это так. Большое спасибо. Благодарю вас!».

Отметим, что Эрдоган посетил Шушу 15 июня 2021 года. В тот же день лидеры Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию.