Задержан один из самых разыскиваемых преступников в России ФОТО
Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина находился в розыске 20 лет как организатор и заказчик убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина. За информацию о местонахождении Чекина МВД обещало награду в один миллион рублей.
Долгое время он скрывался в разных регионах России, а затем осел в Ханты-Мансийске, где несколько лет снимал квартиру. Чекин избегал посещений в госорганы, магазины, не пользовался личными документами и не выходил на улицу. У него до сих пор паспорт гражданина Советского Союза, паспорт Российской Федерации он не получал.
Чекина все эти годы кормила родственница. Следствие намерено дать оценку ее действиям за пособничество скрывающемуся от правосудия.
По версии следствия, в 90-х годах Чекин руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он на протяжении 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело. В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома.
Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.