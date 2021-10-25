Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина находился в розыске 20 лет как организатор и заказчик убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина. За информацию о местонахождении Чекина МВД обещало награду в один миллион рублей.

Долгое время он скрывался в разных регионах России, а затем осел в Ханты-Мансийске, где несколько лет снимал квартиру. Чекин избегал посещений в госорганы, магазины, не пользовался личными документами и не выходил на улицу. У него до сих пор паспорт гражданина Советского Союза, паспорт Российской Федерации он не получал.

Чекина все эти годы кормила родственница. Следствие намерено дать оценку ее действиям за пособничество скрывающемуся от правосудия.