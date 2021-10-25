Москва вошла в правительство Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве, передает РИА Новости.
"Сегодня в 17.00 в президентском дворце состоится торжественная церемония назначения новых министров", – сказал Моравецкий.
В частности изменения коснутся министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.
Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.