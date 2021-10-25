"Репортеры без границ" обвиняют Лондон в репрессии против журналиста
Неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала закрыть дело в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в преддверии рассмотрения апелляции Министерства юстиции США по делу о его экстрадиции из Великобритании. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.
"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, - отметил глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. - Его экстрадиция и судебное преследование будут иметь серьезные и долгосрочные последствия для журналистики и свободы прессы во всем мире. Дело должно быть закрыто, он должен быть немедленно освобожден".
В организации также подчеркнули, что на момент публикации заявления НПО до сих пор не получила аккредитацию для своих наблюдателей на процесс. Как указала директор организации по международным компаниям Ребекка Винсент, "Репортеры без границ" столкнулись с "большими трудностями при доступе к процессу по делу Ассанжа, чем по любому другому делу в любой другой стране". "Мы крайне разочарованы препятствиями для доступа, с которыми мы по-прежнему сталкиваемся", - заявила она.
Дело Ассанжа
На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.