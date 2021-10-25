"Репортеры без границ" обвиняют Лондон в репрессии против журналиста

Неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала закрыть дело в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в преддверии рассмотрения апелляции Министерства юстиции США по делу о его экстрадиции из Великобритании. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, - отметил глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. - Его экстрадиция и судебное преследование будут иметь серьезные и долгосрочные последствия для журналистики и свободы прессы во всем мире. Дело должно быть закрыто, он должен быть немедленно освобожден".