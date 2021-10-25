Азербайджан построит и два водохранилища в Карабахе

В Азербайджане будут построены водохранилища на реках Баргюшад и Каджари для обеспечения освобожденных территорий питьевой водой. Об этом сообщил Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

"Эти водохранилища обеспечат питьевой водой города Агдам, Физули, Джебраил и прилегающие территории. Кроме того, у нас там очень большие земли, которые в период оккупации не получали воду. Сюда же относятся территории Бардинского и Тертерского районов. Строительство этих водохранилищ и восстановление других создадут условия для обеспечения водой этих территорий", – сказал замминистра.