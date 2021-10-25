Китайский город-миллионник закрыли из-за вспышки COVID-19

В городе Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу) на северо-западе Китая местные власти объявили строгий карантин из-за вспышки коронавируса, передает агентство "Синьхуа".

Жителям города с населением около 3,5 миллиона человек запретили покидать дома без крайней необходимости. Власти будут строго контролировать въезд и выезд из жилых районов. Разрешили только бесконтактную доставку продуктов питания.

Такси и общественный транспорт тоже перестанут работать. На железнодорожном вокзале приостановили около 70 рейсов, в том числе в Пекин и Сиань.