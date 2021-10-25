В связи с ростом числа пассажиров на станциях Бакинского метрополитена созданы новые группы контроля. Как сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, они будут работать в усиленном режиме.

Он отметил, что в настоящее время на станциях проводятся контрольные мероприятия, связанные с предотвращением плотности, выполнением решений и поручений, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией: "Бакинский метрополитен в связи с этим определил несколько приоритетных направлений своей деятельности. Группы мониторинга, созданные в метрополитене, начали изучать поток пассажиров. На данный момент на станциях осуществляется процесс регулирования суточного потока пассажиров, организации перевозочного процесса, движения поездов. Связанные с этим группы работают в специальном режиме, контролируется движение пассажиров и плотность. В настоящее время предотвращение плотности в метро осуществляется регулируемым способом".

Б.Мамедов подчеркнул, что на данный момент группы мониторинга, состоящие из сотрудников метрополитена, проводят на станциях строгий инструктаж по соблюдению методических указаний, связанных с пандемией: "В настоящее время задержек движения поездов не наблюдается, запасные поезда находятся в готовности, в случае необходимости они выпускаются на линию, тем самым предотвращается создание серьезной плотности на станции".