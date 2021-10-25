Многозначительная реплика Эрдогана Салеху Мамедову: «Вы идете до границы с Арменией? Вы пройдете еще дальше!»

Как сообщал ранее haqqin.az, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге Ахмедбейли – Физули – Шуша.

Салех Мамедов: Господин президент, это дорога Ахмедбейли – Физули – Шуша. Ее протяженность составляет 81 километр. От начала дороги до 50-го километра ее строят азербайджанские компании, с 50-го по 81-й километр строят турецкие компании Kolin İnşaat и Çingiz İnşaat. На участке, где работают турецкие компании, будут построены тоннели протяженностью 6 500 метров. В настоящее время построены четвертый и пятый тоннель у въезда в Шушу. Протяженность одного из них составляет 431 метр, другого 530 метров.

Президент Ильхам Алиев: В Кельбаджаре тоже строятся тоннели, 12 километров.

Салех Мамедов: Да, самый большой тоннель в Азербайджане, тоннель Муровдаг на дороге Тоганали – Кельбаджар строит Çingiz İnşaat. Его протяжённость 11 600 метров. Уже вырыто 350 метров тоннеля. Есть фотографии, я вам их покажу.

Президент Ильхам Алиев: И еще тоннель Лачин – Кельбаджар.

Салех Мамедов: Да, есть 3,5-километровый тоннель Лачин – Кельбаджар.

Президент Ильхам Алиев: Какова общая протяженность тоннелей?

Салех Мамедов: Турецкие компания строят в Карабахе тоннели, общей протяженностью в 62 километра. В настоящее время в турецких компаниях работают 6 587 человек. Из них 1 832 человека являются гражданами Турции, а 4 500 – гражданами Азербайджана. В общей сложности в компаниях, работающих в Карабахской зоне трудятся 13 280 человек.

А дорога, которая закладывается сегодня, является дорогой Зангезурского коридора. Она берет начало с места, где мы стоим. Расстояние отсюда до Агбенда, границы с Арменией, составляет 123,6 километра.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Вы идете до границы с Арменией, так ведь? Вы пройдете еще дальше.

Салех Мамедов: Да, оттуда перейдем на другую сторону. С помощью Аллаха мы дойдем до Стамбула, до Европы. Да хранит вас Аллах.

На этой дороге у нас три тоннеля, общей протяженностью 3 610 метров. В настоящее время на территории Зангилана строится четвертый тоннель. Уже проделана работа на участке в 160 метров. Всю дорогу на этом участке строит компания Kalyon. На этой дороге расположен и Зангиланский аэропорт. 20-километровый участок до аэропорта вместе с Kalyon строит и азербайджанская компания. На этой дороге будут построены семь узлов, которые свяжут районные центры с аэропортом.

Дорога, на которой мы стоим – это основная дорога Ахмедбейли – Физули. А это дорога, которая через Зангезурский коридор пройдет в Нахчыван, а оттуда в Стамбул. Вот фотографии работ, проводимых на дороге Ахмедбейли – Физули – Шуша.

Работа на коротких тоннелях завершена на 45-50 процентов. По указанию президента, мы начали там работу зимой. В целом в Карабахской зоне никогда не было 4-6 полосной автомобильной дороги. Такие дороги в Карабахе строятся впервые. А это дороги, проложенные компанией Kalyon по Зангезурскому коридору. Проделана большая работа. Компания Kalyon, можно сказать, выполнила больше 45 процентов работ. Даст Бог, до 2023 года вы примете участие на открытии этой дороги.