Сегодня условия для установления устойчивого мира в регионе и для нормализации отношений благоприятнее, чем когда-либо ранее, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Для этого необходимо предпринимать шаги в соответствии с новой ситуацией, сложившейся в регионе. Мы выступаем за устойчивый мир и всестороннюю нормализацию отношений в регионе…Однако необходимо определение государственных границ и взаимное их признание. На этом и должен строится фундамент хороших отношений. В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется», заявил Эрдоган на совместном с президентом заявлении для прессы в Зангиланском районе во вторник.

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Турция и дальше будет поддерживать братский Азербайджан. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Зангилане.

По его словам, сегодня на встрече с президентом Азербайджана обсуждались вопросы как двусторонней, так и региональной повестки дня.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за прочный мир в регионе.

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