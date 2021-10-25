«Мой дорогой брат, добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет большое значение. Это ваш второй визит на освобожденные территории». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангиланском районе.

«Четыре месяца назад мы были с вами в Шуше, а сегодня находимся в Физули и Зангилане. Подписанная в городе Шуша Шушинская декларация – исторический документ. «Эта декларация официально подняла наши отношения на уровень стратегических», – сказал глава государства.



Зангилан расположен в Восточном Зангезуре и проходящий здесь Зангезурский коридор соединит весь турецкий мир, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Для реализации Зангезурского коридора Азербайджан и Турция претворяют в жизнь практические шаги, и я уверен, что эти шаги в ближайшее время дадут результат", – сказал азербайджанский лидер.

"Мой дорогой брат оказал поддержку Азербайджану в первые часы (карабахской войны – ред.). Он заявил всему миру, что Азербайджан не один, Турция рядом с Азербайджаном. Это было для нас огромной поддержкой. Политической и моральной поддержкой. Это придало нам дополнительные силы. Сегодня азербайджанский народ по праву выражает вам, дорогой брат, свою благодарность. Вы знаете, что в Азербайджане все любят вас, относятся к вам с большим уважением. Вы проделали большую работу для нашей победы», - сказал глава государства.