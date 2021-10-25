Алиев о факторе Эрдогана

«Сегодня турецко-азербайджанское сотрудничество и братство стали важным фактором в региональном и даже в мировом масштабе. Под руководством моего дорогого брата Турция стала большой силой в мире, никто не может диктовать Турции свою волю. Недавно мой дорогой брат ответил тем, кто хотел вмешаться во внутренние дела Турции, считаю это примером для всех политиков». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангиланском районе.

Глава государства отметил, что лидер, который защищает национальное достоинство, интересы и гордость своего народа и государства, находится сегодня здесь, в Азербайджане, в Зангилане и Агалы: «Мы должны это ценить. Фактор Реджепа Тайипа Эрдогана – один из важнейших факторов для всего тюркского мира. Должен также сказать, что в следующем месяце Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете Турции. Я уверен, что Турция успешно возглавит Совет под руководством моего дорогого брата. Сотрудничество и братство между тюркскими государствами будут и дальше укрепляться, и это откроет новые возможности для всего тюркского мира».