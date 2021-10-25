Скоро в мессенджере Telegram появятся рекламные блоки, но владелец и основатель компании Павел Дуров обещает, что большинство пользователей едва ли это заметит. Об этом он сообщил в своем официальном канале.

Дурок обещает, что рекламы не будет в списке чатов, личных беседах или группах. Коммерческие блоки появятся только в больших каналах. Кроме того, для показа рекламы не будут использованы личные данные пользователей.

"Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", – пишет Дуров.