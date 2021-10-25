Депутат парламента Армении: «Итоги нашей борьбы оказались в руках Haqqin.az» ВИДЕО
Армянский депутат Арам Вардеванян, воспользовавшись парламентской трибуной, прокомментировал конфликт между омбудсменом и минобороны своей страны.
Депутат парламентской фракции «Армения» возмущенно заявил, что хаос между госорганами Армении освещает азербайджанский сайт Haqqin.az:
«Мы часто говорим, что наши заявления должны быть такими, чтобы ими не мог воспользоваться враг. Теперь как прокомментируете то, что омбудсмен РА делает заявления, исходящие исключительно из интересов РА, жестко критикует врага и противника, но против этих заявлений борется Минобороны? Теперь в таких условиях итоги этой борьбы оказываются опубликованными в Haqqin.az. Это очень плохо”, - сказал Вардеванян.
Отметим, что Haqqin.az освещал конфликт между омбудсменом Армении и министерством обороны этой страны.
Напомним, оборонное ведомство РА ранее выступило с заявлением, что распространенное 18 октября сообщение омбудсмена Армении имеет ряд неточностей и утверждений, оторванных от реальности.