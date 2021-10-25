Сотрудники минобороны Армении за 1 млн долларов продали территорию воинской части

В Армении продали территорию бывшей воинской части, сообщает news.am.

«На основании оперативной информации, полученной от Управления полиции по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, была получена информация о том, что компетентные должностные лица Министерства обороны, выполняющие организационно-управленческие функции в государственном органе, используя свое служебное положение против интересов Минобороны, продали территорию «особой значимости» бывшей воинской части, включенные в перечень земель, не переданных юридическим лицам», - говорится в информации правоохранительных органов Армении.

Территорию продали за 500 млн драмов (чуть более 1 млн долларов – ред.).

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.