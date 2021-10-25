Антикоррупционное агентство Украины не выявило фактов незаконного обогащения Зеленского

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

В публикации отмечается, что такую проверку провели на фоне публикации «Досье Пандоры» международным консорциумом журналистских расследований.

В документе НАПК утверждается, что ведомство «не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов», а «точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников».